Fekk bøter for ulovleg fyrverkeri

Fjoråret fekk ein dyr start for tre floraværingar i 20-åra. To må betale 4.000 og 6.000 kroner i bot etter at dei fyrte opp fyrverkeri 2. nyttårsdag utan å ha løyve til det. Den eine sprengde også ei postkasse. Den siste fyrte opp fyrverkeri 1. nyttårsdag. Han har godteke ei bot på 9.000 kroner.