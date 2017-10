Fekk 60.000 kroner i bot

Ein sunnfjording i 30-åra må betale 60.000 kroner i bot etter at han ei septembernatt i fjor køyrde bil i narkotikarus. Sogn og Fjordane tingrett såg straffeskjerpande på at mannen også tidlegare er dømd for tilsvarande forhold, men gav likevel strafferabatt for tilståinga.