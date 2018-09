Feil melding om stengt veg

Vegtrafikksentralen melde i kveld at riksveg 5 ved Kleivatunnelen var stengt grunna eit ras. Dette stemte ikkje, skriv Firda. – Vi fekk beskjed om at eit steinras dekte heile vegen, og då melde vi at vegen var stengt. Men det viser seg at det var ein sauesti som var sperra, og ikkje vegen, opplyser Vegtrafikksentralen til avisa.