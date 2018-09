Feil diagnose

Ein pasient ved eit av lokalsjukehusa i fylket låg innlagt med feil diagnose i over ein månad, skriv Firda. Pasienten blei liggande utan å bli frisk etter at legane stilte feil diagnose. Då pasienten blei flytta over til Førde sentralsjukehus blei dette oppdaga og pasienten fekk rett behandling.