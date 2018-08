Fastlege får åtvaring

Ein fastlege i Sogn og Fjordane har fått ei åtvaring frå Statens helsetilsyn etter at legen ikkje prøvde å finne årsaka til at blodprosenten til ein pasient fall som ein stein, skriv Bergens Tidende. Pasienten gjekk til eit privat legesenter og fekk då avdekka kreft. Fastlegen har ovanfor Helsetilsynet beklaga utfallet og erkjent at han ikkje følgde godt nok opp blodprosenten.