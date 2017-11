Fastkøyrde vogntog sperrar rv52

Riksveg 52 over Hemsedalsfjellet er stengt etter at to vogntog har køyrt seg fast i stigninga opp frå Borlaug. Vegtrafikksentralen opplyser at dei har stengt vegen for å unngå at fleire tunge køyretøy får problem i dei bratte bakkane. Vegvesenet har i dag tilrådd at tunge køyretøy brukar kjetting over fjellovergangen.