Fart og farlege forbikøyringar

Fire bilførarar må punge ut etter fartskontrollen på riksveg 5 ved Klavelandet i kveld. Høgste farten patruljen frå UP målte var 98 km/t i 80-sona. I tillegg vart to bilførarar ferska då dei kryssa dobbel sperrelinje under forbikøyring på ein bakketopp.