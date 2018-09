Farevarsel om flaum og jordskred

På grunn av mykje nedbør i vente har NVE sendt ut gult farevarsel om både flaum og jordskred over heile fylket. Det kraftige lågtrykket som er i vente, gjer at Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om vanskelege køyreforhold i fjellet. Det kan komme snø i fjellet, og det er difor ikkje anbefalt å køyre med sommardekk over fjellovergangane.