Får truleg behalde direktefly

Ordførarane i Sogn jublar etter at dei no truleg får behalde direkteflyet frå Sogndal lufthamn til Oslo på føremiddagen. Widerøe har gitt signal om at dei både ville endre rutetida, og legge inn ei mellomlanding som ville gjort reisa mellom hovudstaden og Sogn om lag to timar lang. – Men på eit møte med Widerøe denne veka fekk sogningane positive signal, det seier ordførar Jarle Aarvoll i Sogndal.