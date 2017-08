Får tilbod om leiarstilling

Lensmann i Sogndal Arne Johannessen får tilbod om å bli driftseiningsleiar for politiet i Sogn og Fjordane. 59-åringen har tidlegare vore både forbundsleiar og forbundssekretær i Politiets Fellesforbund i ein lengre periode. Frå før er det avgjort at Førde blir det nye hovudsetet for politiet i Sogn og Fjordane. Den endelege organisasjonen for Vest politidistrikt skal endeleg vere i drift frå 1. mars neste år.