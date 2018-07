Får støtte til hydrogenprosjekt

Fleire prosjekt knytt til hydrogenbruk i fylket har fått til saman ein million kroner i støtte frå Miljødirektoratet. Fylkesnettverk for hydrogen, kompetanseprosjekt for nullutslepp på hurtigbåt og trygg infrastruktur for hydrogen i hamner er blant tiltaka som har fått støtte. Det melder Firdaposten.