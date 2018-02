Får orsaking

Tidlegare rektor ved Lærdalsøyri skule, Eva Hage Solstad, får no skriftleg orsaking frå ordførar Jan Geir Solheim. Ordføraren beklagar måten Solstad vart behandla på og korleis Lærdal kommune handterte situasjonen, skriv Sogn Avis. Det gjeld tilhøve som Solstad opplevde både audmjukande og trugande. Ordføraren seier seg lei for dette og ser i ettertid at desse tilhøva skulle vore handtert annleis, skriv Solheim i brevet til Solstad.