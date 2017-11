Får ikkje kontakt på telefon

Det er vanskeleg å få kontakt på telefon med den nye operasjonssentralen til Vest politidistrikt i Bergen. Firda og Sogn Avis skriv i dag at både brannvesenet, viltnemnder, natteramnar og media ikkje får kontakt med politiet på telefon etter at sentralen i Florø vart lagt ned 8. november. Politisjef i Sogn og Fjordane, Arne Johannessen, vedgår servicen er blitt dårlegare og skuldar på blant anna innkøyringsproblem. Også hans eigne medarbeidarar opplever same problemet.