Får ikkje godkjend budsjettet

Fylkesmannen vil ikkje godkjenne Bremanger kommune sitt budsjett for 2018 eller økonomiplan 2018–2021. Årsaka er manglande inndekning av akkumulert underskot etter kommunelova. Kommunestyre får no frist til 1. juni til å handsame og vedta ny økonomiplan for 2018-2021, det skriv Firdaposten. Det er underskotet etter Terra-saka kommunen no skal dekke inn.