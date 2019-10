Får ikkje forlenga fellingsløyvet

Fylkesmannen vil ikkje forlenge fellingsløyvet på ulven som herjar i ytre Sogn og Sunnfjord. Årsaka er at sauene no er komne i hus. Fellingsleiar Stein Mortensbakke er ueinig i avgjerda. Han seier at det for tida er 150 hjortejegerar på post i skogen og at det difor er den rimelegaste og beste løysinga å ta ulven no.