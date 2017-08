Får ikkje dekka sikringstiltak

I samband med flaumen i Utvik og Gloppen i førre veke fløymde elva over og gjorde stor skade på tomta til Odd Støyva i Gloppen. Til Firda seier Støyva i dag at han reagerer på at Statens naturskadeordning ikkje dekker sikringstiltak for å hindre flaum i framtida. Støyva seier han sjølv kjem til å dekke utgiftene til sikringstiltak, men at han tykkjer det er rart at dette ikkje er omfatta av ordninga.