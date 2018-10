Får erstatning etter uvêret Tor

Uvêrsråka vann fram i lagmannsretten og får likevel naturskadeerstatning. Kjølsdalen Industribygg AS, Jostein Sundal og Margot Myklebust fekk skadar på eigedom under ekstremvêret Tor, men fekk avslag på søknader om naturskadeerstatning. Dette blei klaga inn, noko Sogn og Fjordane tingrett gav staten medhald i. No har Gulating lagmannsrett bestemt at vedtaket til Klagenemda for naturskadesaker var ugyldig.