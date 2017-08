Får bygge kraftlinje

Sogn og Fjordane energi har fått løyve til bygga ein 10,5 km lang kraftleidning frå Bremangerlandet vindkraftverk til Rugsundøy. 6. juni fekk vindkraftverket løyve til å bygga ut, etter at avslaget dei tidlegare har fått vart omgjort av Olje- og energidepartementet. NVE seier at kraftleidninga er naudsynt for å knyte krafta frå Bremangerlandet vindkraftverk til regionalnettet på Rugsundøy.