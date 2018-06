Får behalde skulen

Ungane på Bryggja får likevel gå på skule i bygda til hausten. Bryggja Skule AS fekk i dag grønt lys av Undervisningsdirektoratet til å drive ein kristen privatskule. I ei pressemelding skriv Bryggja Skule AS at dei tek sikte på å starte opp skulen i august i år. Vågsøy kommune vedtok å legga ned skulen i 2016.