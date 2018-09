Får 200.000 kroner i stipend

Forfattaren Arnfinn Kolerud har fått 200.000 kroner i stipend frå Arnfinn Kolerud. 49-åringen kjem frå Isfjorden i Møre og Romsdal, men bur i Måløy i Vågsøy. Stipendet vart delt ut under eit arrangement i Ørstad i går kveld. – Jippi! No kan eg kjøpe meg tid til å skrive. Det er mange som har etterlyst tredje bok. Dei synest at trilogiar på berre to bøker er ein uting. Det har dei heilt rett i, seier Kolerud i ei pressemelding.