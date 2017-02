Fannemel vraka i VM

– Forbannet på meg selv

Daniel-Andrè Tande, Robert Johansson, Andreas Stjernen og Johann Andrè Forfang hopper for Norge under laurdagens VM-renn i normalbakken. Det betyr at Anders Fannemel frå Hornindal er vraka til rennet.

– Eg er ganske forbanna på meg sjølv for at jeg ikkje får det ut her, sier Fannemel til NRK.