Fannemel fekk ikkje hoppa

Anders Fannemel frå Hornindal skulle sette utfor som nummer 27 under hopprennet på Lillehammer, men rett før det var hans tur vart det pause i rennet. Det vart ein lang pause, og no er rennet avlyst grunna sterk vind. I morgon reiser hopparane til Trondheim for neste konkurranse i Raw Air.