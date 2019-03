Fann skjeggkre på sjukehus

Det er funne skjeggkre på lager, kontor og i garderobar på Førde sentralsjukehus. Det skriv Firda. Teknisk sjef Jan Ove Steinseth seier det ikkje er farleg for pasientar, men at Helse Førde har tilsett eit skadedyrfirma som får ansvar for å handtere problemet.