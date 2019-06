Fann mistenksame myntar

Ein familie i Sogn fann kroatiske myntar på muren i innkøyrselen, skriv Sogn Avis. Det spekulerast i om det ligg kriminelle baktankar til plasseringa av myntane.

– Myntane låg på ein merkeleg stad. Eg kan ikkje sjå føre meg at nokon har lagt dei der tilfeldig, seier huseigar Endre Westgård til avisa. Slike metodar vert gjerne nytta av omreisande tjuvar for å signalisere potensielle mål for innbrot.