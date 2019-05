Fann hasj i heimen

Ein sunnfjording i 20-åra er dømd til fengsel i 19 dagar. Berre nokre månader etter at mannen vart dømd for ruspåverka køyring og for å ha hatt narkotika, fann politiet 25 gram hasj i heimen hans. Fengselsstraffa blir utsett med prøvetid på to år. I tillegg må han betale 5.000 kroner i bot.