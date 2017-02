Fange har rømt – politiet leitar med hund

Siste oppdatering kl. 21:21 Saka blir fortløpande oppdatert.

Politiet melder at ein fange har stukke av frå politiet på Vangsnes ferjekai. Vedkomande har mørke kle, mørk hudfarge og er 175 centimeter høg.

Det er tre politipatruljar som leiter.

– Hundepatruljen går på spor, seier Vegard Andersen, som er innsatsleiar på staden.

– Fangen skulle til fengselet i Vik. Det var under ei overlevering mellom to politipatruljar på Vangsnes ferjekai at fangen sprang vekk, seier operasjonsleiar Olaug Holme til NRK.

SJÅ VIDEO: Politiet leiter etter den rømte fangen på Vangsnes.

Operasjonsleiaren kan ikkje på det noverande tidspunkt seie om mannen var i handjern då han rømte.

Mannen sprang langsmed kaien bort til vegen som går opp til Fridtjov-statuen, Solvang camping og bebyggelsen på Vangsnes.

Operasjonsleiaren seier fangen ikkje skal vere farleg. Men mannen skal vere tynnkledd.

– Vi har ikkje opplysningar som skulle tilseie at mannen er farleg, seier Holme.

Operasjonsleiaren vil ikkje seie kva mannen skal til Vik og sone for.

Fleire patruljar leitar no etter fangen i Vangsnes-området. Lokalt politi har fått forsterkningar frå Bergen med ein ettersøkshund.

NRK sin reporter er på staden og fortel at politiet tidlegare i kveld stogga alle forbipasserande. Politiet sjekkar også alle bilar som skal på ferja. NRK sin reporter fortel at politiet lyser inn i bilane med lommelykt.

Ser du fangen, eller fattar mistanke om noko, ber politiet om tips på 02800.

HUNDEPATRULJEN: Hund er no i søk på Vangsnes. Foto: Noralv Pedersen / NRK

Ferjebillettøren observerte det heile

Ferjebillettør Andreas Bach på M/F «Ivar Aasen» fekk med seg både overleveringa av fangen mellom patruljane, og at mannen la i veg.

– Vi kom til kai og hadde med oss ein stor politibil. Politiet bad om at ferja skulle stå att, slik at dei kunne overlevere fangen og bli med over fjorden att, seier Bach.

Etter at fangen var overlevert ved Vangsnes ferjekai, såg Bach fangen springe vekk.

Bach meiner at mannen var på toalettet i venterommet, og at han rømte ut gjennom eit vindauge.

– Politibilane rigga seg til og stod ved kvarandre. Fangen blir overlevert, og den andre politibilen kjem over i ferja att. Vi legg frå kai, og då ser eg plutseleg at rømlingen kjem springande, seier Bach.

Ferja måtte sleppe av att politipatruljen.

Innsatsleiar Vegard Andersen. Foto: Noralv Pedersen / NRK

– Politiet sprang etter, medan rømlingen sprang langs vegen og til ein åker. Der forsvann mannen frå mitt syne. Vi måtte køyre tilbake til kai for å sleppe politibilen av igjen, seier Bach.

Klokka 21.20 opplyser operasjonssentralen at dei framleis leiter etter mannen.