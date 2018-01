Fangar langt fleire ruskøyrarar

64 personar vart tekne for å køyre bil i ruspåverka tilstand i fjor, mot 25 personar i 2016, skriv Firda. – Vi har fått ein ny sivil patruljebil med utstyr for å teste anna rus enn alkohol. Denne patruljen står for heile 42 av dei 64 som vart tekne, seier leiar for UP på Vestlandet, Terje Oksnes, til avisa.