Familiefar omkom i sykkel-ulykke

Politiet sende natt til søndag ut ei pressemelding om at ein mann i 40-åra hadde omkomme i forbindelse med ein sykkel-ulykke.

Dei skal ha vorte varsla om hendinga tidleg laurdag ettermiddag, og helsepersonell kom raskt til staden, men livet stod ikkje til å berge. Mannen vart erklært død då legen kom på staden.

Familien varsla

Det var i forbindelse med eit bedrift-arrangement at eit reisefølgje på rundt 70 personar var på tur i Flåmsdalen i går. Ifølgje tenestestadleiar Magne Knudsen, er det ingen som veit korleis ulykka hende.

– Undersøkingar har vorte gjort, men det er vanskeleg å seie no kva som har skjedd då me ikkje har nokon vitne, fortel han.

Den omkomne familiefaren, skal ha vore av norsk opphav. Knudsen opplyser om at familien har vorte varsla.



Det er venta at politiet vil komme med meir informasjon om hendinga etter at helga er omme.