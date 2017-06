NRK oppdaterer saka

Ulukka skal ha skjedd eit stykke oppe i Nærøydalen, ved Skjerpi, ifølge politiet.

– Det er eit vitne som har sett at ein fallskjermhoppar har komme for fort ned, opplyste operasjonsleiar Bengt Ness hjå politiet til NRK i 19:30-tida.

NRK har no fått stadfesta at det i staden dreiar seg om ein basehoppar. Ein mann med utanlandsk statsborgarskap er død. AMK Helse Førde melder at personen er omkommen.

På SKJERPI: Politi og ambulanse er på staden. Foto: Tiril Ure Hylland

Personen som såg hopparen, stod eit stykke unna.

– Vedkommande sat eit stykke unna og kan ikkje seie noko om tilstanden, men ringde oss, held operasjonsleiaren fram.

Dagleg leiar Sofie Torlei Olsen i Ekstremsportveko på Voss, seier til NRK at dei ikkje har noko arrangement i Gudvangen i dag.

– Men eg har fått melding om at dette skal gjelde ei basehoppulukke, ikkje ei fallskjermulukke, seier Sofie Torlei Olsen.