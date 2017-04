Fall i sjøen under garntrekking

To menn er sendt til sjukehuset på Eid etter at båten dei var i kantra i 19-tida ved Bryggja laurdag kveld. – Vi veit ikkje kor lenge dei har lege i sjøen eller kor langt frå land dette var. Men vi har fått dei inn i ein ambulanse. AMK melder at dei nedkjølte, seier operasjonsleiar Magne Faleide hjå politiet.