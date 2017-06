Færre utan jobb

Talet på folk heilt utan arbeid har gått ned her i fylket, og Sogn og Fjordane er ramleis det fylket i landet med lågast arbeidsløyse. Det syner dei ferske arbeidsløysetala frå NAV. Avdelingsdirektør i NAV Sogn og Fjordane Tore Thorsnes seier at det syner at vi er inne i ei positiv utvikling.