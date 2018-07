Færre mistar livet i trafikken

45 personar har mist livet på norske vegar første halvår i år, ifølgje førebelse tal frå Statens vegvesen. Halvårstalet er det same som for første halvår i fjor. Ifølgje vegvesenet må ein 70 år tilbake for å finne like låge tal. I Sogn og Fjordane har tre personar mist livet i trafikken første halvår i år.