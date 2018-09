Færre ledige stillingar i fylket

Tal frå NAV viser at talet på ledige stillingar i Sogn og Fjordane har gått ned med 26 prosent i september i år, samanlikna med same periode i fjor. No er det 805 arbeidsledige i fylket og 322 ledige stillingar. Direktør for NAV i Sogn og Fjordane, Tore Thorsnes, seier dei treng meir tid for å sjå om nedgangen i stillingar er ei trend.