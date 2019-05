Færre elevar vert mobba

Elevundersøkinga syner at færre elevar vert mobba, og tala går ned i alle aldersgrupper. I første klasse på vidaregåande skule er det minst mobbing i Sogn og Fjordane. Her fortel 3,4 prosent av elevane at dei er blitt mobba dei siste månadene. I andre enden av statistikken finn vi Oslo der seks prosent av elevane seier dei er blitt mobba.