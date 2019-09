Færrast melde valdshendingar

Sogn og Fjordane og Oppland er fylka med færrast valdshendingar. Tal frå Folkehelseinstituttet syner at dei to fylka kvar har 4,5 valdshendingar per 1000 innbyggarar. Fleire av dei største byane hamnar øvst på lista. Oslo har flest valdshendingar med 11 per 1000 innbyggarar.