Få kunstnarstipend til distrikta

– Viss det bur folk i heile Noreg, så synest eg det bør vera kunstnarar i heile Noreg. Det er ein del av samfunnet.

BY OG LAND HAND I HAND: Audgunn Naustdal Holsen synest ikkje det er problematisk at det er sterke kunstmiljø i byane, men ser samstundes fleire ting ein kan gjera for kunstnarar i distrikta. Foto: Sigrid Sørumgård Botheim / NRK

Det seier kunstnar Audgunn Naustdal Holsen. Ho bur i bygda Holsen i Førde kommune. Ho er ein av åtte kunstnarar i Sogn og Fjordane som har eit lengre arbeidsstipend frå staten. Holsen trur det er samansette grunnar til at kunstnarar vel å bu sentralt.

HOLSEN: Audgunn Naustdal Holsen bur i Holsen, ei bygd som ligg aust i Førde kommune. Det bur om lag 300 menneske her. Foto: Sigrid Sørumgård Botheim

– Vi må ha nokon som bur sentralt rundt kunst- og utdanningsinstitusjonane. Ofte er det der ting blir utvikla. Samtidig trur eg at unge kunstnarar er bevisste på at dei ikkje skal plassere seg i distrikta med ein gong. Dei må skaffe seg nettverk.

I mars vart tildelingane av Statens kunstnarstipend offentleggjorde. Av nye tildelingar for 2017 gjekk berre tre mindre stipend til Sogn og Fjordane. Holsen trur det kan vere vanskelegare for kunstnarar i distrikta å oppfylle kriteriet om aktivitet.

– Det er få galleri ute i distrikta. Her i Sogn og Fjordane er det nesten ikkje galleri som vi som kunstnarar kan definere som gode nok til å stille ut kunsten vår.

– Kva kan ein gjera for å styrkje miljøa i distrikta?

– Alle kunstnarar i landet er tilknytte kvart sitt kunstnarsenter. Dei burde vore meir utvikla for kunstnarar som bur spreidd. Og i byar har dei ofte subsidierte fellesatelier. I distrikta subsidierer ikkje kommunane atelier. Vi må byggje sjølve, eller leige til same pris som kommersielle aktørar.

BRODERI: Audgunn Naustdal Holsen har fleire kunstverk ståande inne i atelieret sitt. Foto: Sigrid Sørumgård Botheim / NRK

Mange følgjer straumen

VIKTIG MED NETTVERK: Anna Einemo Frøysland seier at det ikkje alltid hjelper å vera flink og talentfull dersom ein ikkje har dei rette kontaktane. Foto: Berit Einemo Frøysland

Anna Einemo Frøysland er ein ung dansar som kjem frå Lærdal, men som bur i Oslo. Ho trur mange nyetablerte kunstnarar kan tenkje seg å flytte attende til heimplassane sine, dersom ein ikkje blir ståande heilt åleine.

– Eg trur mange følgjer straumen og ikkje vil kutte med kontaktane sine. Men om fleire hadde gjort det samstundes, og det hadde blitt ei bølgje av interesse, trur eg fleire ville flytta. Elles står ein heilt på eigne bein.

Kunst i heile landet

HEILE LANDET: Det er viktig for Kulturrådet at det er både kunstnarisk produksjon og tilbod til publikum i heile landet, seier Mari Johansen. Foto: Ilja C. Hendel / Kulturrådet

Mari Johansen er fungerande kommunikasjonsdirektør i Kulturrådet. Ho seier at geografi ikkje er med som eit kriterium når dei deler ut stipend.

– Kunstnarisk kvalitet og aktivitet er dei to tinga vi vurderer når vi deler ut stipend. Men om vi har to like gode søknader, kan det godt hende at geografi er noko vi ser på. Utvalet er oppteke av at stipenda skal fordelast over heile landet.

Regionane må gjera seg attraktive og sjølve bidra til at unge kunstnarar ynskjer å flytta heim att. Mari Johansen