Få endringar i troppen til Sogndal

– Det blir mykje likt Ålesund-kampen, det skriv Håvard Flo i ei tekstmelding til NRK. Onsdag vart det kjend at Even Hovland går til Rosenborg, dermed står Sogndal utan stopparen frå Vadheim. – Det er usikkert kven som kjem inn for han, skriv Flo. Sogndal møter Tromsdalen heime på søndag.