Ewos-saka skal opp i lagmannsretten

Ankesaka i den mykje omtala Ewos-saka skal opp i Frostating lagmannsrett over nyttår. I tingretten blei tre menn, blant dei ein sunnfjording i 50-åra, dømd til fengsel for mellom anna korrupsjon. Ein tidlegare leiar i fiskefôrgiganten fekk fengsel i fire år. Dei to andre fekk fengsel i to år og tre år og seks månader. Alle anka dommen, og det er sett av nær to månader til ankesaka.