Eva Weel sparte på stemma, men ikkje på produktiviteten

UBESKRIVELEG: Eva Weel Skram er glad for å ha ektefellen med på reisa. – Vi pusher kvarandre og inspirerer kvarandre. Dette er draumejobben, og då er det viktig å vere produktive og skape noko nytt. Det er vanskeleg å få tid til det. Då er eg stolt over at vi klarer det.

Foto: Pressefoto