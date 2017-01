Erdal med sterk avslutning

Karoline Erdal gjekk første etappe for Norge under mix-stafetten under EM i skiskyting i Polen. Ho skaut fem treff på første, men trengde to ekstraskot for å få ned alle blinkane på siste skyting og gjekk ut litt bak laga i teten, men etter ein knallsterk sisterunde veksla ho som nummer tre.