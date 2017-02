Er positive til ny storhamn inst i Sogn

Den nye storhamna inst i Sognefjorden er eit steg nærare realisering.

Det er klart etter at eit fleirtal i Lærdal kommunestyre i dag sa seg positive til å få på plass eit nytt hamneanlegg med næringsareal i Lærdal.

Men sjølve plasseringa av hamna, og vedtak om oppstart av planarbeidet, vart utsett til neste møte.

– Dette for å vurdere alternativa som finst for plasseringar av eit hamneanlegg med næringsareal i Lærdal, seier varaordførar Trond Øyen Einemo (H) til NRK Sogn og Fjordane.

Han stod bak framlegget som fekk støtte av eit samla Senterparti og sine eigne i Høgre – til saman 10 mot sju røyster.

Noko av grunnen er at det også er planar om å få på plass ei cruisehamn i Lærdal.

Sogn står samla

Det er selskapet Ecoinowaste AS som har retta førespurnaden om å starte opp planarbeidet for eit nytt hamneanlegg i Erdal, fire kilometer utanfor Lærdalsøyri.

Ecoinovaste er eigd av Simas Næring, som igjen er eigd av kommunane i indre og midtre Sogn.

Hamna er difor eit prosjekt fleire kommunar i Sogn står bak, men det er også ein del av eit større næringsutviklingsarbeid som mellom anna inkluderer tømmer, pellet, søppel, treverk, varme og transport på land og sjø.

Initiativtakarane håpar dette kan gje 850 nye arbeidsplassar for fleire kommunar i Sogn og på Vestlandet.

Varaordførar Trond Øyen Einemo beskriv debatten i kommunestyret slik:

POSITIV: Trond Øyen Einemo (H). Foto: Odd Helge Brugrand

– Opposisjonen føler nok at ein blir litt overkøyrt, trur eg. At ting hastar. Og det er jo noko som vi som er for, må ta inn over oss.

– Kvifor pushar de slik på?

– Fordi vi veit at planprosessar tek tid. Og fordi vi ofte har vore i etterkant i Lærdal. Men denne gong vil vi vere i forkant av etterspørselen, seier Einemo.

Planane om ein storkai er motteken med blanda reaksjonar hjå naboane.

Naboar og enkelte grunneigarar ser vanskar med å bu i området dersom hamna kjem, og prosessen er blitt kalla ein «skyt først og spør etterpå»-prosess.

Mens andre, som erdølen Hans Inge Thyri, meiner strandlina i Erdal er perfekt for plassering av ei hamn, ifølge porten.no

Håbakken

Lærdal kommunestyre vedtok også at næringsområdet i Håbakken skal få på plass industri.

Dette gjennom områdereguleringsplan for Håbakken II. Vedtaket vart til slutt samrøystes.

Eit internasjonalt selskap vil etablere eit pilotanlegg for varmeattvinning i Håbakken. Prosjektet er også ein del av den nemnde industrireisinga.

Anlegget skal vere eit visningsanlegg for heile Europa.

Lokalt er anlegget omtala som ein pelletfabrikk og har skapt motstand hjå naboane.