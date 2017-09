Enklare å betale på flyplassane

I løpet av hausten vert det innført eit nytt system for parkering på flyplassane i Sogn og Fjordane. Automatisk skiltgjenkjenning vil då syte for at dei reisande slepp både å trekke parkeringsbillett og betale manuelt. Dermed vil dei reisande også unngå parkeringsbøter. I alt er det 24 flyplassar som får det nye systemet.