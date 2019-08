Engebø-plan godkjent

Naustdal kommune har no godkjent detaljreguleringsplanen for Engebø-prosjektet. Planen omfattar bygningar og infrastruktur på prosess-, service- og gruveområdet. Ifølgje selskapet Nordic Mining er det no berre godkjenning av reguleringsplanen for vassforsyning som står att før utbygginga kan starte.