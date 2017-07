Endeleg! No rullar sommartoget inn i fylket vårt

– No har vi sjansen til å vise Flåm og Aurland på sitt beste, seier tenesteleiar for kultur, Martin Hendriks, i Aurland kommune.

I morgontimane på fredag, rullar sommartoget inn i fylket vårt. Song, korps, vikingar og handballturnering er berre noko av det som står på programmet.

Fullt program

Sidan det var klart at toget skulle komme til kommunen har ei arbeidsgruppe planlagt programmet for dagen.

– Det er veldig mange som er involverte og er veldig entusiastiske. Det vil skje ting her frå tidleg morgon til seint på kvelden.

Frivillige lag og organisasjonar og lokalt næringsliv har bidratt til å fylle dagen med aktivitetar over heile kommunen.

FANTORANGEN: Perla og Fantorangen er med på togturen i sommar. Til no har Fantorangen vore den største kjendisen på perrongane. Du trenger javascript for å se video. FANTORANGEN: Perla og Fantorangen er med på togturen i sommar. Til no har Fantorangen vore den største kjendisen på perrongane.

– Det blir ansiktsmåling, ølsmaking, opera og «you name it». Her er det noko for folk i alle aldrar, så eg håpar folk tek turen for å nyte dette her, seier Hendriks.

Han håpar det vil bogne av folk under folkefesten, men seier det er vanskeleg å anslå kor mange som vil dukke opp.

– Men i morgon kjem også ein stor cruisebåt så det er allereie fleire tusen folk i området, seier han.

På skjenene i 8 veker

Sommartoget har allereie vore på reise i snart fem veker, og er over halvvegs på ruta. Turen starta i Bodø 27. juni og skal ende opp i Sarpsborg.

SJÅ VIDEO: Her kan du sjå heile reiseruta til sommartoget. Du trenger javascript for å se video. SJÅ VIDEO: Her kan du sjå heile reiseruta til sommartoget.

Kvar dag er det minutt for minutt-sending på TV, og på kveldane sender NRK si sommaråpent-sending direkte frå perrongen.

Fredag kveld blir det sending frå Flåm med programleiarane Mikkel Niva og Haddy N'jie. Sendinga startar på NRK1 klokka 21.30.