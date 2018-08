Endå fleire cruiseskip på veg

Neste år kjem det 22 cruiseskip til den nyetablerte cruisedestinasjonen Nordfjordeid - og alt no er det klart at talet vil auke i 2020, meldar Fjordabladet. - Når vi allereie no kan stadfeste at det kjem endå fleire i 2020 enn i 2019, viser dette at det ikkje berre er eit blaff, seier Eli Førde Aarskog i selskapet Port of Nordfjordeid.