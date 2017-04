Endå eit poeng til Florø

– Vi herjar jo med Strømmen i andre omgang, så sånn sett skulle eg gjerne ha sett at vi fekk tre poeng, men alt i alt er det vel eit greit resultat, seier Florø-trenar Terje Rognsø.

Det var Strømmen som først gjekk opp i leiinga etter 31 minutt, etter at Stian Rasch sette ballen i mål frå kloss hald. I det 71. speleminutt utlikna Runar Hove for kystbyen, og resultatet 1–1 vart ståande.

Florø er i førstedivisjon for første gong i historia, og imponerte med å ta eitt poeng mot opprykkskandidat Jerv i serieopninga førre helg. Etter to kampar står klubben no med to poeng.

– Dei to poenga vi har teke no syner at vi absolutt klarer å henge med på nivået. Samstundes begynner eg å bli litt utolmodig på trepoengaren, og i dag har vi fleire store sjansar som vi burde ha scora på, seier Rognsø.

Florø stilte med om lag det same laget som spelte mot Jerv i første serierunde. Fjorårets toppscorar Endre Kupen hadde fleire gode sjansar, men enda utan mål, og bart byta ut i det 80 minutt.

Strømmen dominerte i første

Det var Strømmen som dominerte i første omgang, men etter at Florø utlikna var kampen open, og kunne ha gått begge vegar. Strømmen hadde likevel dei største sjansane i løpet av kampen, og Florø sin danske målvakt Niklas Frenderup redda florøværingane fleire gonger.

GANSKE FORNØGD: Terje Rognsø er ganske fornøgd med 1-1, sjølv om han seier at Florø ikkje var veldig langt unna å ta tre poeng. Foto: Truls Kleiven / NRK

– Dei var vel klart betre enn oss i første omgang, så då er det herleg at vi klarar å hente oss inn att og utlikne.

Florø-trenaren meiner det var ein jamn kamp, der laga dominerte i kvar sin omgang. Det er han fornøgd med.

– Det er eit tøft lag å møte på bortebane, og den kampen kunne ha gått begge vegar. Eg er vel fornøgd, sjølv om vi fort kunne ha fått tre poeng her i dag og.