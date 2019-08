Elveeigarar får millionar på deling

Om lag 40 grunneigarar langs elva Jølstra får 3,8 millionar kroner på deling som erstatning frå Sunnfjord Energi. Det har Gulating lagmannsrett avgjort. Sunnfjord Energi ville grunneigarane éin million kroner som kompensasjon for tap av fallrettar i samband med bygginga av Jølstra kraftverk, men grunneigarane gjekk til sak. No har dei fått medhald i to rettsinstansar, skriv Firda. Talsperson for grunneigarane, Alf Støfring, seier til avisa at dei er veldig nøgde. Sunnfjord Energi vurderer anke, men vil elles ikkje kommentere saka.