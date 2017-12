Elv har gjort skade på bru

Fylkesveg 607 mellom Lavik og Leirvik ved nedre Tveit (Tveitafossen) er stengd. Årsaka er at stor vassføring i elva har ført til skader på brufundamentet. Politeit opplyser at brua står og at det heller ikkje er skade på verken bilar eller personar. Det er omkøyring via Lavikdalen.