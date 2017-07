Eli Anne varma opp til EM med 5 km i Jølster

– Det er alltid kjekt å sette nye rekordar. Det er motiverande, seier Eli Anne Dvergsdal.

Ho sprang 5 kilometer under Jølster maraton, og trass i litt motvind i Jølster, slo ho den førre rekorden med om lag eitt minutt. Tidlegare har ho vunne både 10 km og halvmaraton i Jølster, og no er ho straks klar for EM i motbakke.

– Det var veldig fint, og eg følte meg sterk i dag, seier Jølstringen, som sprang for Gular i Bergen.

Maratondebutant tok siger

Under arrangementet kan ein springe fire ulike distansar. 5 km, 10, km, halvmaraton og heilmaraton. Jens Andreas Melheim frå Hafslo stakk av med sigeren i herreklassen på den lengste distansen. Og det var første gongen han deltok i den distansen.

– Det var godt å få gjennomført mitt første maraton. Eg hadde ein plan om å halde jamn fart heile, men dei blei mykje motvind, seier han.

I LEIING: Vinnar, Jens Andreas i svart skjorte til høgre, hadde aldri før sprunge maraton. Foto: Torje Bjellaas / NRK

42-åringen seier sigeren ikkje betyr så mykje, og at han hadde eit tungt løp.

– Det er jo ikkje ei kjempetid. Eg er berre ein glad mosjonist, seier Melheim.

Løpet har vore arrangert sidan 1983, og i år sprang 370 i konkurranseklassen. I tillegg var 350 mosjonistar med. Ifølge arrangøren var det godt springevêr.

– Det var ein veldig fin dag til å springe langt. Det var ikkje så varmt som det har vore dei siste dagane, seier Johnny Solheimsnes.

Her er alle vinnarane:

SIGER: Her kjem vinnaren av maraton i herreklassen over målstreken. Foto: Johnny Solheimsnes

Maraton:

Jens Andreas Melheim, 2.51.32

Vivian Kyte, 3.13.11

Halvmaraton:

Knut Olav Øygard, 1.16.32

Trine Bjørvik, 1.32.12

10 km:

Eivind Øygard, 31.49

Ane Brekke, 41.08

5 km: