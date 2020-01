Elbilsalet stuper – for få ladarar får skulda

– I Førde er det berre to hurtigladarar, og no skjer det faktisk ofte at det er kø for å få lada der, seier Berit Hornnes.

Ho og familien hennar har to elbilar, og klarar seg bra med dei.

Men når det blir stadig fleire elbilar utan at talet på ladarar går opp, er det ikkje sikkert at alle tek sjansen på det.

I alle fall syner dei ferske salstala for bilar for desember at nedgangen i elbilsalet no held fram for tredje månad på rad.

FORNØGD, MEN FOR DÅRLEG: Berit Hornnes og familien hennar køyrer berre elbilar, og er fornøgd med det. Likevel tykkjer ho utbygginga av elbilladarar i distrikta er for dårleg. Foto: Aleksander Åsnes / NRK

Totalt i heile landet enda elbilprosenten i nybilsalet for 2019 på 42,4 prosent. På det meste var delen elbilar mykje høgare, men no er han på veg ned over heile landet.

– Det er nok fleire grunnar til det, men ein av grunnane kan vere at utbygginga av ladeinfrastruktur ikkje skjer fort nok, seier Unni Berge i Elbilforeningen.

Særleg i distrikta kan det vere langt mellom ladarar, og det er også i dei minst folkerika fylka at elbilsalet no går treigast. I Sogn og Fjordane var berre 17,5 prosent av bilane som var selde i desember elbilar og i Finnmark berre 11,8 prosent.

I alle landets fylka har det vore ein klar nedgang i elbilsalet dei siste tre månadane i 2019.

– Vi har trua på dette skal ta seg opp etter kvart, men då må regjeringa gjere meir for å byggje ut ladarar, særleg i distrikta, seier Berge.

MÅ GJERE MEIR: Unni Berge i Elbilforeningen meiner at regjeringa må gjere mykje meir for å byggje ut ladarar til elbilar.

Venstre: – Vi er verdas beste elbilland

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet Sveinung Rotevatn (V) har fått med seg at salet av elbil no er på veg ned, men han er ikkje veldig uroa over det.

– Det vil alltid vere slik at det er svingingar i elbilsalet, men det er framleis slik at i fjor vart det selt fleire elbilar enn diesel- og bensinbilar. Det er ingen andre land enn Noreg som er i nærleiken av det.

Når det gjeld utbygginga av ladarar, er Rotevatn samd at det går for treigt i dei mest grisgrendte stroka.

– Og vi gir også støtte til å byggje ut ladarar, til dømes i Nord-Troms og Finnmark. I meir urbane strok går utbygginga veldig bra, og der ønskjer vi heller ikkje å forstyrre den private utbygginga som er lønsam, seier Rotevatn.

SVINGINGAR: Statssekretær Sveinung Rotevatn i Klima- og miljødepartementet trur nedgangen i elbilsalet er svingingar som kjem til å gå opp att. Foto: Ådne Sandvik Dyrnesli / NRK

Saknar støtteordning for sameige og burettslag

Sjølv om det no går ned med elbilsalet, har Elbilforeningen trua på 2020 kan bli tidenes beste år for elbilar i Noreg.

Om det ikkje skal føre til endå meir ladetrøbbel, meiner dei at regjeringa må ta fleire konkrete grep for å betre ladeutbygginga.

– Det er framleis ein lang veg å gå før elbil er førstevalet for alle når dei skal kjøpe seg ny bil, og der er ladeinfrastrukturen heilt avgjerande. Regjeringa har lenge lova at dei skal få på plass ei støtteordning for elbilladar i burettslag og sameige, det må no skje.

Når det gjeld det sistnemnde, kan Rotevatn fortelje at dette er noko dei jobbar med.

– Her har vi eit forslag på høyring, så dette følgjer vi opp.